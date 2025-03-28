Немецкие истребители перехватили российский самолет-разведчик

В четверг истребители воздушных сил Германии перехватили в воздушном пространстве стран НАТО российский самолет-разведчик и сопроводили его, пока он не вернулся в направлении Калининграда.

Как информирует Tagesschau, пишет "Европейская правда", об этом рассказали в воздушных силах Германии.

Немецкие самолеты Eurofighters перехватили российский самолет-разведчик Ил-20М, который залетел с выключенным транспондером в воздушное пространство стран-членов НАТО.

После того как самолеты некоторое время сопровождали российский самолет, он развернулся и улетел в направлении Калининградской области РФ.

Ранее сообщалось, что в неделю с 10 по 16 марта истребители НАТО трижды вылетали на перехват самолетов РФ над странами Балтии.

В конце февраля французские истребители Rafale перехватили два российских самолета у побережья Латвии.