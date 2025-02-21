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Французькі винищувачі перехопили літаки РФ біля Латвії

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Новини — П'ятниця, 21 лютого 2025, 13:03 — Ірина Кутєлєва

Французькі винищувачі Rafale перехопили два російські літаки біля узбережжя Латвії.

Про це повідомив Об'єднаний штаб Збройних сил Франції, пише "Європейська правда".

Як зазначили у штабі, літаки Іл-78 та Іл-20M не дотримувались міжнародних правил польотів.

"Франція залишається повністю відданою забезпеченню захисту повітряного простору НАТО", – йдеться у повідомленні.

Раніше норвезькі F-35 перехопили російську бомбардувальну авіаційну групу на Крайній Півночі.

У грудні минулого року командування повітряно-космічних сил Північної Америки (NORAD) повідомило про виявлення чотирьох російських військових літаків в ідентифікаційній зоні протиповітряної оборони Аляски (ADIZ).

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Франція Латвія
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