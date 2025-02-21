Французькі винищувачі перехопили літаки РФ біля Латвії

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Французькі винищувачі Rafale перехопили два російські літаки біля узбережжя Латвії. Про це повідомив Об'єднаний штаб Збройних сил Франції, пише "Європейська правда". Як зазначили у штабі, літаки Іл-78 та Іл-20M не дотримувались міжнародних правил польотів. #eAP | #SecuringTheSkies of #NATO.



🇫🇷 Rafale scrambled to identify 2 🇷🇺 aircraft (IL-78 & IL-20M) off the coast of Latvia 🇱🇻 failing to conform to international aviation regulations.



➡️ France remains fully committed to ensure protection of @NATO’s airspace. pic.twitter.com/MuqEOmv4r1 – The 🇫🇷 Joint Staff – Military operations (@FrenchForces) February 20, 2025 "Франція залишається повністю відданою забезпеченню захисту повітряного простору НАТО", – йдеться у повідомленні. Раніше норвезькі F-35 перехопили російську бомбардувальну авіаційну групу на Крайній Півночі. У грудні минулого року командування повітряно-космічних сил Північної Америки (NORAD) повідомило про виявлення чотирьох російських військових літаків в ідентифікаційній зоні протиповітряної оборони Аляски (ADIZ).

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