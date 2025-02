Французькі винищувачі перехопили літаки РФ біля Латвії

Французькі винищувачі Rafale перехопили два російські літаки біля узбережжя Латвії.

Про це повідомив Об'єднаний штаб Збройних сил Франції, пише "Європейська правда".

Як зазначили у штабі, літаки Іл-78 та Іл-20M не дотримувались міжнародних правил польотів.

#eAP | #SecuringTheSkies of #NATO.



🇫🇷 Rafale scrambled to identify 2 🇷🇺 aircraft (IL-78 & IL-20M) off the coast of Latvia 🇱🇻 failing to conform to international aviation regulations.



➡️ France remains fully committed to ensure protection of @NATO’s airspace. pic.twitter.com/MuqEOmv4r1