У Польщі неподалік кордону з Україною перекинувся пасажирський автобус

У Польщі неподалік Пшемисля, що поруч з українським кордоном, перекинувся пасажирський автобус.

Про це повідомляють низка польських ЗМІ, серед яких Polsat i RMF24, пише "Європейська правда".

Аварія сталась вранці у місті Макова, що південніше Пшемисля. За попередніми висновками поліції, водій автобуса не впорався з керуванням під час обгону.

Районне управління пожежно-рятувальної служби у м. Устрики-Долішні

Повідомлення у ЗМІ дещо різняться, внаслідок чого з’їхав з дороги і перевернувся на бік.

Районне управління пожежно-рятувальної служби у м. Устрики-Долішні

У салоні було близько 30 осіб, усі вони живі і змогли самостійно вибратися з автобуса до прибуття рятувальних служб.

Про громадянство пасажирів та країну реєстрації автобуса не згадують. Автобус ймовірно виконував нерегулярне перевезення у межах Польщі – на таблиці під лобовим склом можна бачити напис польською "туристичний".

"Водій і пасажири, які потребують медичної допомоги, отримують її. Серйозно травмованих немає", – прокоментував речник пожежно-рятувальної служби у регіоні Марчин Бетлея.

26 березня в італійському Турині автобус без пасажирів з невідомих причин з’їхав з дороги і впав у річку По, водій загинув. Це сталось невдовзі перед тим, як автобус мав забрати групу школярів, що були у місті на екскурсії.

Тим часом на полігоні у Литві продовжують відкопувати з мулу на дні водойми бронемашину американських військових, яких вважають зниклими з 25 березня.