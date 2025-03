В італійському Турині автобус без пасажирів впав у річку, водій загинув

В італійському місті Турин туристичний автобус без пасажирів з невідомих причин з’їхав з дороги і впав у річку По.

Про це повідомляє ANSA, пише "Європейська правда".

Інцидент стався надвечір 26 березня у центрі Турина, на очах у багатьох людей. Автобус, рухаючись заднім ходом, проломив бар’єр і впав у воду. Перед тим він також зачепив трьох жінок-пішоходів, які не встигли відскочити, їхні травми незначні.

Першими на допомогу прибули люди на каное, що були поруч на воді. Вони розбили скло, витягли водія з кабіни та намагались реанімувати його, але врятувати 64-річного чоловіка не вдалось. Після того рятувальні служби, що доїхали на місце, перевіряли, чи були в салоні інші люди.

З’ясувалось, що автобус прямував забирати групу школярів після екскурсії і майже прибув на місце.

У поліції називають щасливим збігом обставин те, що водій не встиг забрати групу, та що на людній набережній на його шляху не трапилось більше людей.

BUS TORINO, IN CORSO OPERAZIONE RECUPERO



Proseguono le operazioni di soccorso dei #vigilidelfuoco per il bus precipitato nel Po a #Torino.

le squadre stanno intervenendo con l’autogrù per il recupero del mezzo e consentire la completa ispezione dell’area da parte dei… pic.twitter.com/TLJBLNmvp5