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В італійському Турині автобус без пасажирів впав у річку, водій загинув

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Новини — Четвер, 27 березня 2025, 11:02 — Марія Ємець

В італійському місті Турин туристичний автобус без пасажирів з невідомих причин з’їхав з дороги і впав у річку По.

Про це повідомляє ANSA, пише "Європейська правда".

Інцидент стався надвечір 26 березня у центрі Турина, на очах у багатьох людей. Автобус, рухаючись заднім ходом, проломив бар’єр і впав у воду. Перед тим він також зачепив трьох жінок-пішоходів, які не встигли відскочити, їхні травми незначні. 

Першими на допомогу прибули люди на каное, що були поруч на воді. Вони розбили скло, витягли водія з кабіни та намагались реанімувати його, але врятувати 64-річного чоловіка не вдалось. Після того рятувальні служби, що доїхали на місце, перевіряли, чи були в салоні інші люди. 

 
Alessandro di Marco / PAP/EPA

З’ясувалось, що автобус прямував забирати групу школярів після екскурсії і майже прибув на місце.  

У поліції називають щасливим збігом обставин те, що водій не встиг забрати групу, та що на людній набережній на його шляху не трапилось більше людей.

Минулого тижня у Франції сталась ДТП за участю чотирьох автобусів, які перевозили військовослужбовців, внаслідок якої постраждали 36 осіб.

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