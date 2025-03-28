У Литві досі не добралися до бронемашини військових США, що провалилася в мул на дні водойми

На литовському військовому полігоні зняли 2-3 метри мулу на дні водойми, у яку провалилася бронемашина зниклих американських військових, але все ще не бачать її.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Екскаваційні роботи на полігоні у Пабраде безупинно тривали усю ніч. З четверга там залучений спеціалізований екскаватор, а у п’ятницю приїхала ще одна спецмашина, що допоможе ефективніше відкачувати воду.

На місце подій приїхали президент Гітанас Науседа, міністерка оборони Довіле Шакалієне, головнокомандувач збройних сил Литви та посол США.

Міністерка оборони повідомила, що за ніч зняли 2-3 метри мулу над місцем, де провалилась машина, але її все ще не видно.

"Ми знаємо, де вона, але ще не зрозуміло, як саме вона розташована… Умови дуже складні, тому що коли озеро такого розміру з’єднане з болотами і живиться багатьма струмками, вода постійно піднімається і грунт нестабільний", – пояснила вона.

За прогнозами фахівців, здолати шар мулу над затонулою машиною вийде орієнтовно до вечора, а встановлювати її розташування у просторі та під’єднувати троси, щоб витягти, почнуть не раніше суботи.

"Зараз головна задача – розчистити мул над затонулою машиною і визначити місця для зачепу. Ми працюємо і будемо працювати безперервно – доки зможемо дати чіткі й чесні відповіді тим, хто найбільше чекає новин – родинам зниклих", – прокоментував командувач литовської армії Раймундас Вайкшнорас.

Посол США заявила, що увечері до операції долучаться американські фахівці.

Нагадаємо, американські солдати зникли на литовському полігоні 25 березня. Вони брали участь у навчаннях неподалік від кордону з Білоруссю та пересувались на гусеничному бронетранспортері Hercules M88. Його знайшли на дні водойми на глибині до 5 метрів під мулом, чи залишився екіпаж всередині – невідомо.

Польща в терміновому порядку направить до Литви групу з десятків солдатів з технікою і спорядженням для допомоги.