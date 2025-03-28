В Польше недалеко от границы с Украиной перевернулся пассажирский автобус

В Польше неподалеку от Перемышля, что рядом с украинской границей, перевернулся пассажирский автобус.

Об этом сообщают ряд польских СМИ, среди которых Polsat i RMF24, пишет "Европейская правда".

Авария произошла утром в городе Макова, что южнее Перемышля. По предварительным выводам полиции, водитель автобуса не справился с управлением во время обгона.

Районное управление пожарно-спасательной службы в г. Устрики-Долишни

Сообщения в СМИ несколько отличаются, в результате чего съехал с дороги и перевернулся на бок.

Районное управление пожарно-спасательной службы в г. Устрики-Долишни

В салоне было около 30 человек, все они живы и смогли самостоятельно выбраться из автобуса до прибытия спасательных служб.

О гражданстве пассажиров и стране регистрации автобуса не упоминают. Автобус вероятно выполнял нерегулярные перевозки в пределах Польши – на табличке под лобовым стеклом можно видеть надпись на польском "туристический".

"Водитель и пассажиры, которые нуждаются в медицинской помощи, получают ее. Серьезно травмированных нет", – прокомментировал представитель пожарно-спасательной службы в регионе Марчин Бетлея.

26 марта в итальянском Турине автобус без пассажиров по неизвестным причинам съехал с дороги и упал в реку По, водитель погиб. Это произошло вскоре перед тем, как автобус должен был забрать группу школьников, которые были в городе на экскурсии.

Тем временем на полигоне в Литве продолжают откапывать из ила на дне водоема бронемашину американских военных, которых считают пропавшими с 25 марта.