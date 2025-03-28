В Польше недалеко от границы с Украиной перевернулся пассажирский автобус
Новости — Пятница, 28 марта 2025, 13:20 —
В Польше неподалеку от Перемышля, что рядом с украинской границей, перевернулся пассажирский автобус.
Об этом сообщают ряд польских СМИ, среди которых Polsat i RMF24, пишет "Европейская правда".
Авария произошла утром в городе Макова, что южнее Перемышля. По предварительным выводам полиции, водитель автобуса не справился с управлением во время обгона.
Сообщения в СМИ несколько отличаются, в результате чего съехал с дороги и перевернулся на бок.
В салоне было около 30 человек, все они живы и смогли самостоятельно выбраться из автобуса до прибытия спасательных служб.
О гражданстве пассажиров и стране регистрации автобуса не упоминают. Автобус вероятно выполнял нерегулярные перевозки в пределах Польши – на табличке под лобовым стеклом можно видеть надпись на польском "туристический".
"Водитель и пассажиры, которые нуждаются в медицинской помощи, получают ее. Серьезно травмированных нет", – прокомментировал представитель пожарно-спасательной службы в регионе Марчин Бетлея.
26 марта в итальянском Турине автобус без пассажиров по неизвестным причинам съехал с дороги и упал в реку По, водитель погиб. Это произошло вскоре перед тем, как автобус должен был забрать группу школьников, которые были в городе на экскурсии.
Тем временем на полигоне в Литве продолжают откапывать из ила на дне водоема бронемашину американских военных, которых считают пропавшими с 25 марта.