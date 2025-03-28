В уряді кажуть, що працюють, аби угода зі США відображала всі інтереси України

Україна працює над тим, щоб угода зі США щодо корисних копалин відображала всі українські інтереси і була витримана в дусі стратегічного партнерства.

Про це заявила в п'ятницю віцепрем'єрка України Юлія Свириденко, пише "Європейська правда".

Свириденко відзначила, що угода зі США про створення фонду економічного відновлення, відома як угода про корисні копалини, перебуває на стадії обговорення.

"Уряд України працює, щоб угода відображала усі наші інтереси та була в дусі стратегічного партнерства із США", – запевнила Свириденко в соцмережі Х.

Вона також повідомила, що проєкт угоди, який отримала Україна – це робоча версія, яка відображає позицію американських радників. Зараз, за її словами, українська сторона формує свою позицію.

Раніше "ЄвроПравда" писала, що адміністрація Трампа повернула до угоди про надра вимогу до України відшкодувати всю допомогу, яку США надали після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

Також інформували, що новий текст угоди із США може суперечити наміру України вступити до Європейського Союзу через жорсткі обмеження.

Детальніше читайте у матеріалі "ЄвроПравди": Трамп з надрами та Україна без прав: як Києву реагувати на нову угоду, яку просувають США.