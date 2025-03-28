У Кабміні кажуть, що нова угода із США про надра – це робоча версія

Перша віцепрем'єрка, міністерка економіки Юлія Свириденко заявила, що Україна отримала від США проєкт економічної угоди про надра, і сказала, що зараз вона опрацьовується.

Про це вона повідомила під час засідання у Верховній Раді у п’ятницю, 28 березня, цитує Інтерфакс-Україна, передає "Європейська правда".

За словами Свириденко, уряд націлений досягнути консенсусу щодо угоди про мінерали з США та закликає утриматися від її коментування.

"Це робоча версія, яка, по суті, відображає позицію юридичних американських радників. Ми формуємо свою позицію, і зараз процес також формалізований", – сказала вона.

Українська міністерка запевнила, що як тільки буде досягнути консенсус, уряд обов'язково вийде з публічної позицією до депутатів Ради.

"Коли буде необхідно, ми, звичайно, вийдемо з консультаціями до Верховної Ради. Будь-які публічні дискусії наразі щодо тексту цієї угоди завдають тільки шкоди перемовинам і нам заважають вести конструктивну дискусію з американськими партнерами", – додала вона.

Нагадаємо, 28 лютого угода на цю тему вже була готова до підписання. Після емоційних переговорів Україна та США дійшли компромісу щодо цього документа, тож його мали завірити у Вашингтоні, за присутності двох президентів.

Однак того дня зустріч в Овальному кабінеті розпочалася публічною перепалкою Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Переговори президентів були скасовані.

27 березня український президент заявив, що наразі немає фінальної версії угоди про використання українських мінеральних ресурсів зі США, підписання якої в адміністрації Трампа очікують найближчим часом.

"ЄвроПравда" писала, що адміністрація Трампа повернула до угоди про надра вимогу до України відшкодувати всю допомогу, яку США надали після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

Також інформували, що новий текст угоди із США про надра може суперечити наміру України вступити до Європейського Союзу через жорсткі обмеження, що суттєво впливають на економічний суверенітет України.

Детальніше читайте у матеріалі "ЄвроПравди": Трамп з надрами та Україна без прав: як Києву реагувати на нову угоду, яку просувають США.