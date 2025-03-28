В правительстве говорят, что работают, чтобы соглашение с США отражало все интересы Украины

Украина работает над тем, чтобы соглашение с США по полезным ископаемым отражало все украинские интересы и было выдержано в духе стратегического партнерства.

Об этом заявила в пятницу вице-премьер Украины Юлия Свириденко, пишет "Европейская правда".

Свириденко отметила, что соглашение с США о создании фонда экономического восстановления, известное как соглашение о полезных ископаемых, находится на стадии обсуждения.

"Правительство Украины работает, чтобы соглашение отражало все наши интересы и было в духе стратегического партнерства с США", – заверила Свириденко в соцсети Х.

Она также сообщила, что проект соглашения, который получила Украина – это рабочая версия, которая отражает позицию американских советников. Сейчас, по ее словам, украинская сторона формирует свою позицию.

Ранее "ЕвроПравда" писала, что администрация Трампа вернула к соглашению о недрах требование к Украине возместить всю помощь, которую США предоставили после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году.

Также информировали, что новый текст соглашения с США может противоречить намерению Украины вступить в Европейский Союз из-за жестких ограничений.

Подробнее читайте в материале "ЕвроПравды": Трамп с недрами и Украина без прав: как Киеву реагировать на новое соглашение, которое продвигают США.