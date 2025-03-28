У світлі спекуляцій щодо майбутнього зупиненого проєкту "Північний потік-2" німецька Партія зелених очікує від лідера консервативного ХДС Фрідріха Мерца швидкої та чіткої заяви.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.

Глава Міністерства закордонних справ Росії Сергєй Лавров заявляв, що Москва та Вашингтон спілкуються щодо "Північних потоків".

"Якщо Лавров зараз говорить про те, що США і Росія ведуть переговори про введення в експлуатацію "Північного потоку-2", майбутній канцлер повинен безпомилково дати зрозуміти, що це не в інтересах ні Німеччини, ні Європи", – сказала голова партії Франциска Брантнер.

Посилаючись на прийнятий минулого тижня пакет для оборони та інфраструктури, вона додала: "Ми, "Зелені", не голосували за мільярди, витрачені на нашу обороноздатність, щоб майбутній федеральний уряд міг знову наповнити російську військову скарбничку газовими грошима".

ЗМІ раніше повідомили, що німецький друг Путіна Маттіас Варніг з часів роботи в таємній поліції Штазі лобіює у США перезапуск "Північного потоку-2".

Коментуючи це повідомлення, у Єврокомісії зазначили, що проєкт будівництва газопроводу "Північний потік-2" (Nord Stream) не становить спільного інтересу для держав Європейського Союзу.