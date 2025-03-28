В свете спекуляций относительно будущего остановленного проекта "Северный поток-2" немецкая Партия зеленых ожидает от лидера консервативного ХДС Фридриха Мерца быстрого и четкого заявления.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ntv.

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Москва и Вашингтон общаются по "Северным потокам".

"Если Лавров сейчас говорит о том, что США и Россия ведут переговоры о введении в эксплуатацию "Северного потока-2", будущий канцлер должен безошибочно дать понять, что это не в интересах ни Германии, ни Европы", – сказала председатель партии Франциска Брантнер.

Ссылаясь на принятый на прошлой неделе пакет для обороны и инфраструктуры, она добавила: "Мы, "Зеленые", не голосовали за миллиарды, потраченные на нашу обороноспособность, чтобы будущее федеральное правительство могло снова наполнить российскую военную копилку газовыми деньгами".

СМИ ранее сообщили, что немецкий друг Путина Маттиас Варниг со времен работы в тайной полиции Штази лоббирует в США перезапуск "Северного потока-2".

Комментируя это сообщение, в Еврокомиссии отметили, что проект строительства газопровода "Северный поток-2" (Nord Stream) не представляет общего интереса для государств Европейского Союза.