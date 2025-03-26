Глава Міністерства закордонних справ Росії Сергєй Лавров стверджує, що Москва та Вашингтон спілкуються щодо "Північних потоків".

Його слова цитує ТАСС, пише "Європейська правда".

Лавров заявив, що зараз США та Росія обговорюють тему "Північних потоків" та помріяв "натиснути" на Європу, щоб та не відмовлялася від російського газу.

"Зараз, звичайно, є розбіжності. Але інтерес відновити нормальну енергозабезпеченість Європи, хіба це інтерес тільки США і Росії? Йде розмова про "Північні потоки". Напевно, буде цікаво, якщо американці використають свій вплив на Європу і змусять її не відмовлятися від російського газу. Але це вже якийсь сюрреалізм", – сказав очільник російського МЗС.

Він сказав, що "Європа і бізнес зараз платять за енергоносії в кілька разів більше, ніж американський бізнес".

"При цьому люди на кшталт [міністра економіки Німеччини] Роберта Габека, [президентки Європейської комісії] Урсули фон дер Ляєн, [глави Міністерства оборони Німеччини] Бориса Пісторіуса, вони всі кажуть, що нізащо не дозволять відновити "Північні потоки". Це або хворі люди, або самогубці", – вважає Лавров.

ЗМІ раніше повідомили, що німецький друг Путіна Маттіас Варніг з часів роботи в таємній поліції Штазі лобіює у США перезапуск "Північного потоку-2".

Коментуючи це повідомлення, у Єврокомісії зазначили, що проєкт будівництва газопроводу "Північний потік-2" (Nord Stream) не становить спільного інтересу для держав Європейського Союзу.