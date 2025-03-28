ЗМІ: глава МЗС Румунії може втратити посаду через призупинення безвізу зі США
Рішення США призупинити безвізовий вʼїзд для громадян Румунії посилив критику румунського міністра закордонних справ Еміля Хурезяну з боку коаліції та дав привід говорити про його можливу відставку.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Digi24.
Лідери румунської коаліції включно з премʼєр-міністром Марчелом Чолаку відкрито розкритикували роботу Хурезяну після рішення США відкласти безвіз із Румунією.
Серед іншого, Чолаку заявив, що "не є фанатом Еміля Хурезяну", оскільки той "не встигає за динамікою сучасної дипломатії", маючи на увазі його нездатність налагодити відносини з оточенням Дональда Трампа.
Це породило дискусії про можливу заміну глави МЗС Румунії, яку сам він підживив напередодні, заявивши, що дізнається про своє майбутнє "завтра" – після засідання уряду в пʼятницю.
За інформацією Digi24, Чолаку та Хурезяну зустрілись у четвер увечері, але відомо, що обидва лише погодились із необхідністю налагодити тісніші відносини зі США.
Зазначимо, що це не перший конфлікт між премʼєром Румунії та главою МЗС: у лютому Чолаку вже погрожував відставкою Хурезяну через те, що той публічно прокоментував заяви Ілона Маска про румунські вибори.
Румунія мала приєднатися до програми безвізових поїздок США наприкінці березня – про це оголосила адміністрація Байдена в січні.
Але цього тижня стало відомо, що Сполучені Штати відклали включення Румунії до своєї програми безвізового режиму, продовжуючи розглядати відповідність країни "суворим вимогам безпеки".