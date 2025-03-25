США відклали безвіз для громадян Румунії

Сполучені Штати відклали включення Румунії до своєї програми безвізового режиму.

Про це повідомило у вівторок Міністерство внутрішньої безпеки США, пише "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Згідно з повідомленням на сайті програми, уряд США продовжує розглядати відповідність країни "суворим вимогам безпеки", не надаючи жодної інформації про те, коли пауза може бути скасована.

Румунія мала приєднатися до програми безвізових поїздок США наприкінці березня – про це оголосила адміністрація Байдена в січні. Прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку заявив, що він "переконаний", що рішення Вашингтона є "суто технічним заходом" в рамках переоцінки США ризиків для безпеки.

"Ми скористаємося цією – сподіваємося, нетривалою – затримкою, щоб попрацювати з нашими американськими партнерами для з'ясування всіх питань, що викликають занепокоєння уряду США", – заявив Чолаку.

Включення Румунії до програми безвізового режиму США відбулося на тлі передвиборчих потрясінь в країні. Після того, як ультраправий кандидат у президенти Келін Джорджеску переміг у першому турі президентських виборів, результати були анульовані в грудні через ймовірні маніпуляції з боку Росії під час виборчої кампанії.

Рішення про анулювання виборів різко розкритикували високопосадовці нової адміністрації президента США Дональда Трампа, зокрема віцепрезидент Джей Ді Венса та радник президента Ілон Маск.

У відповідь на критику румунський премʼєр Чолаку запевнив, що його країна залишається "захисником демократичних цінностей, які Європа поділяє зі США".