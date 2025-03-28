СМИ: глава МИД Румынии может потерять должность из-за приостановки безвиза с США
Решение США приостановить безвизовый въезд для граждан Румынии усилило критику румынского министра иностранных дел Эмиля Хурезяну со стороны коалиции и дало повод говорить о его возможной отставке.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Digi24.
Лидеры румынской коалиции, включая премьер-министра Марчела Чолаку, открыто раскритиковали работу Хурезяну после решения США отложить безвиз с Румынией.
Среди прочего, Чолаку заявил, что "не является фанатом Эмиля Хурезяну", поскольку тот "не успевает за динамикой современной дипломатии", имея в виду его неспособность наладить отношения с окружением Дональда Трампа.
Это породило дискуссии о возможной замене главы МИД Румынии, которую сам он подстегнул накануне, заявив, что узнает о своем будущем "завтра" – после заседания правительства в пятницу.
По информации Digi24, Чолаку и Хурезяну встретились в четверг вечером, но известно, что оба лишь согласились с необходимостью наладить более тесные отношения с США.
Отметим, что это не первый конфликт между премьером Румынии и главой МИД: в феврале Чолаку уже угрожал отставкой Хурезяну из-за того, что тот публично прокомментировал заявления Илона Маска о румынских выборах.
Румыния должна была присоединиться к программе безвизовых поездок США в конце марта – об этом объявила администрация Байдена в январе.
Но на этой неделе стало известно, что Соединенные Штаты отложили включение Румынии в свою программу безвизового режима, продолжая рассматривать соответствие страны "строгим требованиям безопасности".