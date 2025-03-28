У Кремлі звинуватили європейців у браку волі до миру через небажання знімати санкції

У Кремлі заявили, що Євросоюз своїми діями щодо питання санкцій стосовно Росії не сприяє встановленню миру в Україні.

Про це заявив прессекретар Кремля Дмитрій Пєсков, передає "Європейська правда" з посиланням на "Интерфакс".

На брифінгу його попросили прокоментувати плани ЄС ввести нові санкції.

"Невід'ємною частиною "Чорноморської ініціативи" є зняття санкцій з нашої банківської установи, яка пов'язана з розрахунками з експорту сільгосппродукції, і якщо європейські країни не хочуть іти цим шляхом, то це означає, що вони не хочуть іти шляхом миру і не хочуть сприяти й діяти в унісон із зусиллями, які проявляють Москва та Вашингтон для виходу в мирне русло", – сказав він.

Пєсков зазначив, що "все це вже не нове положення". "Таке саме положення було зафіксовано ще минулого разу, коли "Чорноморська ініціатива" працювала, діяла, виконували всі зобов'язання, за винятком зобов'язань щодо Росії. І вони так і не були виконані", – сказав Пєсков.

За підсумками переговорів у Саудівській Аравії 23-25 березня США, Росія та Україна домовились про "убезпечення судноплавства, виключити застосування сили і запобігти використанню комерційних суден у військових цілях у Чорному морі".

Однак після цього Росія викотила список вимог, серед яких – послаблення низки санкцій проти сільськогосподарського сектору.

Президент США Дональд Трамп заявив, що американська сторона розгляне висунуті Росією вимоги для згоди на припинення вогню в Чорному морі.

В Єврокомісії заявили, що припинення російської агресії проти України і виведення окупаційних військ є однією з головних передумов для зміни або скасування санкцій ЄС проти РФ.