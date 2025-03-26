В ЄС назвали одну з головних передумов зміни або скасування санкцій проти РФ

Припинення російської агресії проти України і виведення окупаційних військ є однією з головних передумов для зміни або скасування санкцій ЄС проти РФ.

Про це заявила речниця Єврокомісії Анітта Гіппер у коментарі Суспільному, передає "Європейська правда".

Євросоюз прагне тиснути на Росію санкціями, щоб зменшити її здатність воювати.

За словами Гіппер, санкції ЄС не спрямовані на торгівлю сільськогосподарськими товарами, включаючи харчові продукти, зерно та добрива, між Росією та третіми країнами.

"Припинення неспровокованої та невиправданої агресії Росії в Україні та безумовне виведення всіх російських збройних сил з усієї території України було б однією з головних передумов для зміни або скасування санкцій", – зауважила речниця Єврокомісії.

Вона також повідомила, що завершення війни Росії проти України мало б найбільший і найтриваліший позитивний вплив на глобальну продовольчу безпеку.

За підсумками переговорів у Саудівській Аравії 23-25 березня США, Росія та Україна домовились про "забезпечити безпеку судноплавства, виключити застосування сили і запобігти використанню комерційних суден у військових цілях у Чорному морі".

Однак після цього Росія викотила список вимог, серед яких – послаблення низки санкцій проти сільськогосподарського сектору.

Президент США Дональд Трамп заявив, що американська сторона розгляне висунуті Росією вимоги для згоди на припинення вогню в Чорному морі.

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