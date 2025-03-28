В Кремле обвинили европейцев в отсутствии воли к миру из-за нежелания снимать санкции

В Кремле заявили, что Евросоюз своими действиями по вопросу санкций в отношении России не способствует установлению мира в Украине.

Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс".

На брифинге его попросили прокомментировать планы ЕС ввести новые санкции.

"Неотъемлемой частью "Черноморской инициативы" является снятие санкций с нашего банковского учреждения, которое связано с расчетами по экспорту сельхозпродукции, и если европейские страны не хотят идти этим путем, то это означает, что они не хотят идти по пути мира и не хотят способствовать и действовать в унисон с усилиями, которые проявляют Москва и Вашингтон для выхода в мирное русло", – сказал он.

Песков отметил, что "все это уже не новое положение". "Такое же положение было зафиксировано еще в прошлый раз, когда "Черноморская инициатива" работала, действовала, выполнялись все обязательства, за исключением обязательств по России. И они так и не были выполнены", – сказал Песков.

По итогам переговоров в Саудовской Аравии 23-25 марта США, Россия и Украина договорились о "обеспечении безопасности судоходства, исключить применение силы и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море".

Однако после этого Россия выполнила список требований, среди которых – ослабление ряда санкций против сельскохозяйственного сектора.

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона рассмотрит выдвинутые Россией требования для согласия на прекращение огня в Черном море.

В Еврокомиссии заявили, что прекращение российской агрессии против Украины и вывод оккупационных войск является одной из главных предпосылок для изменения или отмены санкций ЕС против РФ.