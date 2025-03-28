Румунія поповнить флот легким корветом

Вища рада оборони Румунії (CSAT) на засіданні в п'ятницю, 28 березня, схвалила план поповнення свого флоту легким корветом, що є частиною її зусиль з посилення своєї ролі в Чорному морі і на східному фланзі НАТО.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив офіс президента Румунії за підсумками засідання CSAT.

Члени румунської Ради оборони на засіданні обговорили необхідність поетапного збільшення оборонних витрат і взяття більшої ролі в підтримці миру на Європейському континенті.

Водночас вони відзначили необхідність підтримання тісних відносин зі США та посилення потенціалу стримування на східному фланзі НАТО.

"У цьому безпековому контексті на сьогоднішньому засіданні члени Ради проаналізували і схвалили надання ВМС Румунії нового легкого корвета, здатного виконувати безліч місій в найкоротші терміни, з тим, щоб Міністерство національної оборони здійснило необхідні кроки для здійснення закупівлі", – ідеться в пресрелізі.

У CSAT пояснили, що наявність корвета "матиме значний вплив на нинішній флот" та допоможе у протидії всім видам "класичних, асиметричних, гібридних та інших загроз".

Військово-морські сили Румунії є найменш модернізованим видом збройних сил.

Країна у 2023 році скасувала довготривалу угоду про купівлю чотирьох військових кораблів у французької фірми Naval Group після того, як компанія і її підрядник не вклалися в терміни.

Нинішні кроки є частиною Румунії з посилення оборонного сектора. Румунська влада ставить собі за мету збільшити частку витрат на оборону до 3% ВВП.