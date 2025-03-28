Румыния пополнит флот легким корветом

Высший совет обороны Румынии (CSAT) на заседании в пятницу, 28 марта, одобрил план пополнения своего флота легким корветом, что является частью ее усилий по усилению своей роли в Черном море и на восточном фланге НАТО.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил офис президента Румынии по итогам заседания CSAT.

Члены румынского Совета обороны на заседании обсудили необходимость поэтапного увеличения оборонных расходов и взятия большей роли в поддержании мира на Европейском континенте.

В то же время они отметили необходимость поддержания тесных отношений с США и усиления потенциала сдерживания на восточном фланге НАТО.

"В этом контексте безопасности на сегодняшнем заседании члены Совета проанализировали и одобрили предоставление ВМС Румынии нового легкого корвета, способного выполнять множество миссий в кратчайшие сроки, с тем, чтобы Министерство национальной обороны осуществило необходимые шаги для осуществления закупки", – говорится в пресс-релизе.

В CSAT пояснили, что наличие корвета "окажет значительное влияние на нынешний флот" и поможет в противодействии всем видам "классических, асимметричных, гибридных и других угроз".

Военно-морские силы Румынии являются наименее модернизированным видом вооруженных сил.

Страна в 2023 году отменила долговременное соглашение о покупке четырех военных кораблей у французской фирмы Naval Group после того, как компания и ее подрядчик не уложились в сроки.

Нынешние шаги являются частью Румынии по усилению оборонного сектора. Румынские власти ставят своей целью увеличить долю расходов на оборону до 3% ВВП.