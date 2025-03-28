США знову дали відстрочку сербській компанії, яка має звʼязки з "Газпромом"

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що Сполучені Штати надали ще одну 30-денну відстрочку від санкцій для енергетичної компанії NIS, у якій частку власності має російський "Газпром".

Своєю радістю Вучич поділився в Instagram, повідомляє "Європейська правда".

Сербський президент заявив, що в Белграді "досягли успіху" та "отримали нову 30-денну відстрочку санкцій для NIS".

Він також подякував "американським партнерам за розуміння".

Сполучені Штати запровадили санкції проти російського нафтового сектору 10 січня і дали російській нафтовій компанії "Газпром нефть" час до ранку четверга, щоб вийти з власності NIS.

Сербія попросила Департамент контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США відкласти застосування санкцій проти NIS щонайменше на 90 днів. Перша така відстрочка була надана в лютому.

Російська державна компанія "Газпром нефть" та її материнська компанія "Газпром" володіли 56,15% акцій NIS з 2008 року. В лютому "Газпром нефть" зменшила свою частку в NIS до 44,85%.

NIS забезпечує близько 80% внутрішнього роздрібного ринку сирою нафтою і газопродуктами. У разі введення санкцій вона не зможе імпортувати сиру нафту через хорватського оператора Janaf.