"Газпром" зменшив частку в сербській компанії, яка потрапила під санкції США

Російська компанія "Газпром нефть" передала частину своїх акцій сербської нафтової компанії NIS, якій загрожує потрапляння під санкції США через російську власність.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство Reuters.

Згідно з повідомленням, оприлюдненим белградською фондовою біржею BELEX, "Газпром нефть" зменшила свою частку в NIS з 50% до 44,85%.

Водночас російський "Газпром" збільшив свою частку в сербській нафтовій компанії з 6,15% до 11,3%.

Ці зміни означають, що "Газпром нефть" більше не має абсолютної більшості в NIS, тож сербська компанія теоретично не має підпадати під дію масштабних енергетичних санкцій США, оголошених у січні.

Уряд Сербії володіє ще 29,87% акцій NIS, а решта – належать дрібним акціонерам.

"Ми продовжуємо переговори як зі Сполученими Штатами, так і з Росією, щоб досягти рішення", – прокоментувала міністерка енергетики Сербії Дубравка Джедович Ханданович.

Сербія, історичний союзник Росії, раніше подала офіційний запит до Міністерства фінансів США про відстрочку від санкцій на 90 днів, щоб знайти "стійке рішення, яке призведе до скасування" обмежень.

Якщо санкції не буде знято, Сербія може зіткнутися з дефіцитом енергоресурсів, оскільки NIS забезпечує близько 80% внутрішнього роздрібного ринку сирою нафтою і продуктами газу.