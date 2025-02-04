Белград просить Вашингтон відтермінувати санкції проти енергетичної компанії

Сербська енергетична компанія NIS (Нафтова індустрія Сербії) направила Управлінню з контролю за зарубіжними активами Міністерства фінансів США (OFAC) офіційний запит щодо відтермінування запровадження санкцій щонайменше на 90 днів.

Про це повідомила міністерка енергетики Сербії Дубравка Джедович-Ханданович, передає сербська телерадіокомпанія РТС, пише "Європейська правда".

Джедович-Ханданович заявила, що з урахуванням того, що NIS "відіграє значущу роль як у сербській, так і в регіональній економіці" – компанія звернулася до OFAC із проханням відтермінувати запровадження санкцій щонайменше на 90 днів, доки розглядають рішення, що може призвести до їхнього скасування.

За її словами, цей запит підтримала влада не лише Сербії, а й Угорщини.

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Міністерка зазначила, що ні співробітники NIS, ні громадяни Сербії не повинні турбуватися за майбутнє, оскільки керівництво країни захистить їхні інтереси.

"Нагадуємо, що американські офіційні особи неодноразово чітко повторювали, що санкції не спрямовані проти Сербії та її громадян, і, відповідно, ми сподіваємося на конструктивне продовження діалогу, щоб не порушити енергетичну стабільність Сербії, а також у всьому регіоні", – додала вона.

10 січня США запровадили санкції проти двох російських нафтових компаній – "Газпромнефти" і "Сургутнефтегаза", а також їхніх дочірніх компаній.

До SDN List занесено і сербську "дочку" "Газпромнефти" – NIS, про ризик введення американських санкцій проти якої наприкінці грудня заявив президент Сербії Александр Вучич.

Після цього Вучич анонсував переговори з господарем Кремля Владіміром Путіним.