США снова дали отсрочку сербской компании, которая имеет связи с "Газпромом"

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что Соединенные Штаты предоставили еще одну 30-дневную отсрочку от санкций для энергетической компании NIS, в которой долю собственности имеет российский "Газпром".

Своей радостью Вучич поделился в Instagram, сообщает "Европейская правда".

Сербский президент заявил, что в Белграде "достигли успеха" и "получили новую 30-дневную отсрочку санкций для NIS".

Он также поблагодарил "американских партнеров за понимание".

Соединенные Штаты ввели санкции против российского нефтяного сектора 10 января и дали российской нефтяной компании "Газпром нефть" время до утра четверга, чтобы выйти из собственности NIS.

Сербия попросила Департамент контроля за иностранными активами Министерства финансов США отложить применение санкций против NIS минимум на 90 дней. Первая такая отсрочка была предоставлена в феврале.

Российская государственная компания "Газпром нефть" и ее материнская компания "Газпром" владели 56,15% акций NIS с 2008 года. В феврале "Газпром нефть" уменьшила свою долю в NIS до 44,85%.

NIS обеспечивает около 80% внутреннего розничного рынка сырой нефтью и газопродуктами. В случае введения санкций она не сможет импортировать сырую нефть через хорватского оператора Janaf.