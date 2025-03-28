Італія не полишає спроб скористатись центрами для мігрантів в Албанії

Уряд Італії буде використовувати центри для тимчасового утримання мігрантів в Албанії, які блокуються судовими рішеннями, для розміщення людей, які очікують на депортацію.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AFP.

Два об'єкти під італійським управлінням, розташовані на півночі Албанії, були відкриті в жовтні 2024 року як центри тимчасового тримання шукачів притулку, перехоплених у морі.

Але цей план наштовхнувся на низку юридичних перешкод: італійські судді неодноразово відмовлялися давати дозвіл на утримання в Албанії мігрантів, наказуючи замість цього передавати їх Італії.

У п'ятницю італійський уряд вирішив, що відтепер центри в Албанії слугуватимуть насамперед для репатріації мігрантів, які мають бути відправлені назад до своїх країн.

Ця зміна означає, що мігранти, які вже прибули на італійські береги, можуть бути відправлені через Адріатичне море до Албанії, щоб очікувати на репатріацію.

За даними європейського прикордонного агентства Frontex, нелегальна міграція через Центральне Середземномор'я – між Північною Африкою та Італією – минулого року скоротилася на 59%, до 67 тисяч мігрантів.

Цього місяця Європейська комісія запропонувала єдиний механізм повернення нелегальних мігрантів, який зокрема передбачає можливість часткового копіювання "італійської моделі" – створення у третіх країнах центрів для їхнього тимчасового утримання.