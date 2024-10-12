В Албанії запрацювали італійські центри для прийняття мігрантів

Два центри, побудовані в Албанії у межах двосторонньої угоди для прийняття мігрантів, які прибувають до Італії, остаточно запрацювали у п’ятницю, 11 жовтня.

Про це журналістам сказав неназваний італійський високопосадовець, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Два центри для тимчасового утримання мігрантів запрацювали в албанських містах Шенджин і Гядер. "На сьогодні обидва центри працюють і готові прийняти перших мігрантів", – заявив співрозмовник журналістів.

Передбачається, що спершу шукачів притулку відвозитимуть до Шенджина, де встановлюватимуть їхні особи та розглянуть заяви про притулок.

Реклама:

Далі їх розміщуватимуть у центрі в Гядері, який складається з двох секцій: одна – для тих, хто чекає розгляду заяви, друга – для тих, кого мають депортувати на батьківщину. Усього він має приймати 3000 людей.

В обох центрах базуватимуться близько 500 італійських військовослужбовців, зокрема тюремних охоронців, поліцейських, солдатів і карабінерів. Центри перебувають під юрисдикцією Італії.

Угода між Італією та Албанією, укладена минулого року, є першим прикладом того, як країна, що не входить до ЄС, приймає мігрантів від імені країни ЄС.

Вона вже привернула увагу інших західних країн, які прагнуть стримати все більшу кількість мігрантів, що прибувають з Африки та Близького Сходу.