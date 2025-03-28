Италия не оставляет попыток воспользоваться центрами для мигрантов в Албании

Правительство Италии будет использовать центры для временного содержания мигрантов в Албании, которые блокируются судебными решениями, для размещения людей, ожидающих депортации.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AFP.

Два объекта под итальянским управлением, расположенные на севере Албании, были открыты в октябре 2024 года как центры временного содержания искателей убежища, перехваченных в море.

Но этот план наткнулся на ряд юридических препятствий: итальянские судьи неоднократно отказывались давать разрешение на содержание в Албании мигрантов, предписывая вместо этого передавать их Италии.

В пятницу итальянское правительство решило, что отныне центры в Албании будут служить прежде всего для репатриации мигрантов, которые должны быть отправлены обратно в свои страны.

Это изменение означает, что мигранты, которые уже прибыли на итальянские берега, могут быть отправлены через Адриатическое море в Албанию, чтобы ожидать репатриации.

По данным европейского пограничного агентства Frontex, нелегальная миграция через Центральное Средиземноморье – между Северной Африкой и Италией – в прошлом году сократилась на 59%, до 67 тысяч мигрантов.

В этом месяце Европейская комиссия предложила единый механизм возвращения нелегальных мигрантов, который в частности предусматривает возможность частичного копирования "итальянской модели " – создание в третьих странах центров для их временного содержания.