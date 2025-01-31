Суд Італії знову зобовʼязав повернути групу мігрантів, відправлених до Албанії

Апеляційний суд Рима в пʼятницю, 31 січня, призупинив рішення про відправлення групи мігрантів до центрів тимчасового утримання в Албанії в межах двосторонньої угоди про протидію нелегальній міграції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.

Римський суд передав справу про вислання мігрантів до Албанії до Суду Європейського Союзу, аби той вирішив, чи відповідають дії італійського уряду праву ЄС.

На час розгляду справи в Суді Євросоюзу мігранти мають бути повернуті з Албанії до Італії.

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Джерело ANSA в італійському уряді висловили "велике здивування" рішенням суду, бо вважають, що необхідності чекати на думку Суду ЄС немає.

Попередні вислання мігрантів до Албанії, організовані урядом Італії – у жовтні та листопаді 2024 року – також були скасовані рішеннями суддів імміграційної секції римського суду.

Суперечки навколо плану, який прем’єрка Італії Джорджа Мелоні вважає наріжним каменем для обмеження нелегальної міграції, розгортаються навколо рішення Суду ЄС, винесеного минулого року.

Суд заявив, що жодна країна походження не може вважатися безпечною, якщо навіть її частина є небезпечною, що підриває ідею Риму депортувати до Албанії мігрантів з обраного списку "безпечних" країн з метою їх швидкої репатріації.

Уряд Італії побудував два центри для утримання мігрантів в Албанії, що стало першою подібною угодою за участю країни Європейського Союзу, яка перенаправляє мігрантів до країни, що не є членом ЄС. Але дотепер ці центри стоять порожніми.