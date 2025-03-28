Прокуратура ЄС уперше відсторонила свого працівника

Європейська прокуратура, яка функціонує на рівні Європейського Союзу, тимчасово відсторонила від роботи свого болгарської прокурорки Теодору Георгієву, проти якої ведуть розслідування щодо можливих порушень.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Очільниця Європейської прокуратури Лаура Ковеші заявила, що її відомство почало адміністративне розслідування щодо можливих неправомірних дій Георгієвої.

За кілька днів до того болгарські ЗМІ повідомили про зв'язки між прокуроркою та підозрюваним у скоєнні злочину.

Сама Георгієва стверджує, що на неї чинився тиск в межах кампанії, пов'язаної з гучним розслідуванням щодо болгарського державного газосховища "Чирен".

Вона звинуватила впливового болгарського депутата Деляна Пеєвського в погрозах перешкодити їй висунути звинувачення проти колишнього міністра енергетики Болгарії, причетного до проєкту "Чирен".

Серед іншого, прокурорка повʼязала з тиском Пеєвського пожежу минулого місяця, в якій загинула її мати. Сам політик назвав заяви наклепом і закликав Європейську прокуратуру відреагувати.

Як зазначає Politico, це перше за чотири роки існування Європейської прокуратури відсторонення і внутрішнє розслідування звинувачень у неправомірних діях прокурора.

Незалежність прокуратури, яка розслідує серйозні випадки шахрайства в Європейському Союзі, має вирішальне значення для її функціонування та репутації.

У представництва Європейської прокуратури в Болгарії раніше спостерігались суттєві кадрові проблеми.