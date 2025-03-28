Прокуратура ЕС впервые отстранила своего работника

Европейская прокуратура, которая функционирует на уровне Европейского Союза, временно отстранила от работы своего болгарского прокурора Теодору Георгиеву, против которой ведут расследование о возможных нарушениях.

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Руководительница Европейской прокуратуры Лаура Ковеши заявила, что ее ведомство начало административное расследование относительно возможных неправомерных действий Георгиевой.

За несколько дней до того болгарские СМИ сообщили о связях между прокурором и подозреваемым в совершении преступления.

Сама Георгиева утверждает, что на нее оказывалось давление в рамках кампании, связанной с громким расследованием в отношении болгарского государственного газохранилища "Чирен".

Она обвинила влиятельного болгарского депутата Деляна Пеевского в угрозах помешать ей выдвинуть обвинения против бывшего министра энергетики Болгарии, причастного к проекту "Чирен".

Среди прочего, прокурор связала с давлением Пеевского пожар в прошлом месяце, в котором погибла ее мать. Сам политик назвал заявления клеветой и призвал Европейскую прокуратуру отреагировать.

Как отмечает Politico, это первое за четыре года существования Европейской прокуратуры отстранение и внутреннее расследование обвинений в неправомерных действиях прокурора.

Независимость прокуратуры, которая расследует серьезные случаи мошенничества в Европейском Союзе, имеет решающее значение для ее функционирования и репутации.

У представительства Европейской прокуратуры в Болгарии ранее наблюдались существенные кадровые проблемы.