У європейській лотереї виграли рекордні 250 мільйонів євро

Переможець останнього джекпоту панʼєвропейської лотереї EuroMillions виграв приз у розмірі 250 мільйонів євро, що є рекордом для цього розіграшу.

Про це організатори EuroMillions оголосили 29 березня, повідомляє "Європейська правда".

Квиток, який виграв джекпот EuroMillions, розіграний у пʼятницю, був проданий в Австрії. Це вже двадцятий випадок, коли представник цієї країни виграє головний приз з моменту запуску лотереї у 2004 році, кажуть організатори.

Тепер у переможця є три роки, щоб з'явитися і забрати свої гроші. У EuroMillions не розкриватимуть інформацію про нього, якщо тільки це не зробить сам власник призу.

Рекорд найбільшого виграшу EuroMillions продовжує зростати протягом останніх років, оскільки правила дозволяють збільшувати максимальну суму джекпоту на 10 мільйонів євро щоразу, коли хтось виграє максимальну суму.

Австрія стала місцем двох найбільших виграшів в історії: попередній рекордний приз у 240 мільйонів євро у грудні 2023 року також виграв представник цієї країни.

Тепер джекпот EuroMillions знову стартує з 17 мільйонів євро.

Розіграш EuroMillions відбувається кожного вівторка і п'ятниці в дев'яти країнах Європи. Для виграшу джекпоту власнику квитка потрібно вгадати сім чисел: п’ять звичайних і два "щасливі" (Lucky Star).

Розіграш джекпоту проводиться у дев'яти європейських країнах: Бельгія, Франція, Велика Британія, Іспанія, Португалія, Ірландія, Австрія, Швейцарія та Люксембург.

У грудні 2022 року 165 жителів бельгійського села спільно виграли в лотерею EuroMillions понад 143 мільйона євро.