В европейской лотерее выиграли рекордные 250 миллионов евро

Победитель последнего джекпота панъевропейской лотереи EuroMillions выиграл приз в размере 250 миллионов евро, что является рекордом для этого розыгрыша.

Об этом организаторы EuroMillions объявили 29 марта, сообщает "Европейская правда".

Билет, который выиграл джекпот EuroMillions, разыгранный в пятницу, был продан в Австрии. Это уже двадцатый случай, когда представитель этой страны выигрывает главный приз с момента запуска лотереи в 2004 году, говорят организаторы.

Теперь у победителя есть три года, чтобы появиться и забрать свои деньги. В EuroMillions не будут раскрывать информацию о нем, если только это не сделает сам владелец приза.

Рекорд крупнейшего выигрыша EuroMillions продолжает расти в течение последних лет, поскольку правила позволяют увеличивать максимальную сумму джекпота на 10 миллионов евро каждый раз, когда кто-то выигрывает максимальную сумму.

Австрия стала местом двух крупнейших выигрышей в истории: предыдущий рекордный приз в 240 миллионов евро в декабре 2023 года также выиграл представитель этой страны.

Теперь джекпот EuroMillions снова стартует с 17 миллионов евро.

Розыгрыш EuroMillions проходит каждый вторник и пятницу в девяти странах Европы. Для выигрыша джекпота владельцу билета нужно угадать семь чисел: пять обычных и два "счастливых" (Lucky Star).

Розыгрыш джекпота проводится в девяти европейских странах: Бельгия, Франция, Великобритания, Испания, Португалия, Ирландия, Австрия, Швейцария и Люксембург.

В декабре 2022 года 165 жителей бельгийского села совместно выиграли в лотерею EuroMillions более 143 миллионов евро.