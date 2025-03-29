У Франції різко відповіли США через втручання в роботу французьких компаній

Міністерство зовнішньої торгівлі Франції засудило як неприйнятний лист, надісланий посольством США кільком французьким компаніям з проханням скасувати практику "різноманіття та інклюзивності".

Про це йдеться у відповіді міністерства на запит AFP, повідомляє "Європейська правда".

Відомство заявило, що "американське втручання в політику інклюзії французьких компаній, таке як погрози необґрунтованими митними зборами, є неприйнятним".

"Франція і Європа будуть захищати свої компанії, своїх споживачів, а також свої цінності", – додали там.

У листі посольства США, який отримали десятки великих французьких компаній і юридичних фірм, можливість участі в американських тендерах поставили в залежність від відмови від практики "позитивної дискримінації".

Французьким компаніям запропонували протягом п'яти днів підписати "сертифікат відповідності", щоб заявити, що вони не здійснюють "жодних програм, які сприяють різноманітності, рівності та інклюзивності".

У цілому у Франції подібні програми й так не практикуються через законодавчі обмеження щодо збору інформації про етнічне походження. Роботодавцям не дозволено враховувати расове чи етнічне походження у кадрових рішеннях.

Програм, які заохочують різноманітність, рівність та інклюзивність і відомі у США за абревіатурою DEI, почали згортати з приходом до влади адміністрації Трампа.