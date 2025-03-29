Во Франции резко ответили США из-за вмешательства в работу французских компаний

Министерство внешней торговли Франции осудило как неприемлемое письмо, направленное посольством США нескольким французским компаниям с просьбой отменить практику "многообразия и инклюзивности".

Об этом говорится в ответе министерства на запрос AFP, сообщает "Европейская правда".

Ведомство заявило, что "американское вмешательство в политику инклюзии французских компаний, такое как угрозы необоснованными таможенными пошлинами, является неприемлемым".

"Франция и Европа будут защищать свои компании, своих потребителей, а также свои ценности", – добавили там.

В письме посольства США, которое получили десятки крупных французских компаний и юридических фирм, возможность участия в американских тендерах поставили в зависимость от отказа от практики "позитивной дискриминации".

Французским компаниям предложили в течение пяти дней подписать "сертификат соответствия", чтобы заявить, что они не осуществляют "никаких программ, способствующих разнообразию, равенству и инклюзивности".

В целом во Франции подобные программы и так не практикуются из-за законодательных ограничений по сбору информации об этническом происхождении. Работодателям не разрешено учитывать расовое или этническое происхождение в кадровых решениях.

Программы, которые поощряют разнообразие, равенство и инклюзивность и известные в США по аббревиатуре DEI, начали сворачивать с приходом к власти администрации Трампа.