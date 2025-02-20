ЗМІ: шеф Пентагону хоче відправити у відставку генералів, чиї погляди суперечать Трампу

Шеф Пентагону Піт Гегсет може вже до кінця цього тижня відправити у відставку чи зняти з посад деяких генералів та старших офіцерів, які раніше виступали із заявами, що суперечать політиці американського президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє ABC News із посиланням на слова американських посадовців, зокрема членів Конгресу, пише "Європейська правда".

За словами співрозмовників, Гегсет розглядає можливість звільнення або відсторонення генералів і старших офіцерів вже на цьому тижні.

Зазначається, що звільнення також загрожують тим топвійськовим, хто разом з ексміністром оборони Ллойдом Остіном працював над просуванням у Пентагоні програм різноманітності, рівності та інклюзивності (DEI).

Як пише агентство, потенційно під звільнення може потрапити і голова Об’єднаного комітету начальників штабів збройних сил США генерал Чарльз Браун, адже за кілька днів до того, як Трамп призначив Гегсета на посаду, той вважав, що Брауна треба звільнити.

Зазначається, що список генералів і старших офіцерів, які можуть бути звільнені чи усунені з посад, уже певний час обговорюється в адміністрації Трампа, хоча їх кількість і терміни реалізації кадрових рішень не вказуються. Так само не відомо, чи присутнє прізвище Брауна в цьому списку.

За словами одного з американських посадовців, однією з підстав для звільнення є "критично важлива місія", але також береться до уваги статус ветерана або дружини військовослужбовця, а також статус військовослужбовця. Процес визначення винятків і скорочень триває, але поки неясно, коли ці співробітники можуть почати отримувати повідомлення про звільнення.

Зазначимо, 19 лютого стало відомо, що Гегсет наказав керівництву Пентагону і збройних сил розробити плани щорічного скорочення оборонного бюджету на 8% протягом наступних п'яти років.

Наміри скоротити "мільярди доларів" оборонних витрат раніше особисто підтримав Дональд Трамп.