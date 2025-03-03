Польща повідомила про кібератаку на свою космічну агенцію

Служби кібербезпеки Польщі виявили кібератаку на системи Польського космічного агентства POLSA.

Про це повідомив міністр цифровізації Кшиштоф Гавковський, передає "Європейська правда" з посиланням на PAP.

Як він розповів, служба виявила "несанкціонований доступ до інфраструктури Польського космічного агентства". Гавковський запевнив, що у зв'язку з інцидентом системи, які постраждали від атаки, були захищені, і що урядові служби надають підтримку POLSA в діяльності з відновлення оперативного функціонування.

POLSA підтвердила PAP, що стався інцидент з кібербезпекою. Відповідні служби та установи були проінформовані, проводиться аналіз ситуації, а з метою захисту даних після вторгнення мережа POLSA була негайно відключена від інтернету.

Гавковський своєю чергою підкреслив, що також проводяться інтенсивні оперативні заходи, щоб встановити, хто стоїть за кібератакою, і оголосив, що подальша інформація буде публікуватися на постійній основі.

Польське космічне агентство (POLSA) є виконавчим агентством Міністерства розвитку і технологій, створеним у 2014 році. Його завданням є підтримка польської космічної галузі. POLSA співпрацює з міжнародними організаціями та органами державної влади у сфері дослідження та використання космосу.

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