Польша сообщила о кибератаке на свое космическое агентство

Службы кибербезопасности Польши обнаружили кибератаку на системы Польского космического агентства POLSA.

Об этом сообщил министр цифровизации Кшиштоф Гавковский, передает "Европейская правда" со ссылкой на PAP.

Как он рассказал, служба обнаружила "несанкционированный доступ к инфраструктуре Польского космического агентства". Гавковский заверил, что в связи с инцидентом системы, пострадавшие от атаки, были защищены, и правительственные службы оказывают поддержку POLSA в деятельности по восстановлению оперативного функционирования.

POLSA подтвердила PAP, что произошел инцидент с кибербезопасностью. Соответствующие службы и учреждения были проинформированы, проводится анализ ситуации, а с целью защиты данных после вторжения сеть POLSA была немедленно отключена от интернета.

Гавковский, в свою очередь, подчеркнул, что также проводятся интенсивные оперативные мероприятия, чтобы установить, кто стоит за кибератакой, и объявил, что дальнейшая информация будет публиковаться на постоянной основе.

Польское космическое агентство (POLSA) является исполнительным агентством Министерства развития и технологий, созданным в 2014 году. Его задачей является поддержка польской космической отрасли. POLSA сотрудничает с международными организациями и органами государственной власти в сфере исследования и использования космоса.

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