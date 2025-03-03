У Трампа заявили, що угода про корисні копалини з Україною "наразі не обговорюється"

Запропонована інвестиційна угода щодо забезпечення доступу до рідкісноземельних мінералів України наразі не обговорюється.

Про це заявив у неділю міністр фінансів США Скотт Бессент після напруженої п'ятничної зустрічі в Овальному кабінеті між президентом України Володимиром Зеленським та президентом Дональдом Трампом, яка відбулася минулого тижня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

"Я не знаю, про що думав президент Зеленський – у нас був президент Франції Емманюель Макрон у понеділок, чудова зустріч; у нас був прем'єр-міністр Кір Стармер у четвер, фантастична зустріч. Вони всі були на борту мирної угоди", – сказав Бессент, який був присутній в Овальному кабінеті під час зустрічі в п'ятницю.

"Все, що потрібно було зробити президенту Зеленському, – це прийти і підписати цю економічну угоду і знову показати, що між українським народом і американським народом немає розбіжностей, а він вирішив все це підірвати", – додав міністр.

Відповідаючи на запитання журналістів про те, чи угода все ще обговорюється, Бессент додав: "Наразі ні".

"Я думаю, що ми повинні побачити, чи хоче президент Зеленський продовжувати – який сенс в економічній угоді, якщо він хоче, щоб бойові дії продовжувалися? Президент Трамп хоче мирної угоди", – сказав Бессент.

Нагадаємо, у пʼятницю в Овальному кабінеті сталася перепалка між президентами України і США та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом. Трамп, серед іншого, звинуватив Зеленського у тому, що він "грає в азартні ігри з Третьою світовою війною".

Європейські лідери та керівництво ЄС після сварки між Зеленським і Трампом в Овальному кабінеті публічно підтримали Україну.

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