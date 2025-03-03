У Трампа заявили, что соглашение о полезных ископаемых с Украиной "пока не обсуждается"

Предложенное инвестиционное соглашение по обеспечению доступа к редкоземельным минералам Украины пока не обсуждается.

Об этом заявил в воскресенье министр финансов США Скотт Бессент после напряженной пятничной встречи в Овальном кабинете между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Дональдом Трампом, которая состоялась на прошлой неделе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

"Я не знаю, о чем думал президент Зеленский – у нас был президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник, замечательная встреча; у нас был премьер-министр Кир Стармер в четверг, фантастическая встреча. Они все были на борту мирного соглашения", – сказал Бессент, который присутствовал в Овальном кабинете во время встречи в пятницу.

"Все, что нужно было сделать президенту Зеленскому, – это прийти и подписать это экономическое соглашение и снова показать, что между украинским народом и американским народом нет разногласий, а он решил все это подорвать", – добавил министр.

Отвечая на вопрос журналистов о том, обсуждается ли соглашение все еще, Бессент добавил: "Пока нет".

"Я думаю, что мы должны увидеть, хочет ли президент Зеленский продолжать – какой смысл в экономическом соглашении, если он хочет, чтобы боевые действия продолжались? Президент Трамп хочет мирного соглашения", – сказал Бессент.

Напомним, в пятницу в Овальном кабинете произошла перепалка между президентами Украины и США и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Трамп, среди прочего, обвинил Зеленского в том, что он "играет в азартные игры с Третьей мировой войной".

Европейские лидеры и руководство ЕС после ссоры между Зеленским и Трампом в Овальном кабинете публично поддержали Украину.

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