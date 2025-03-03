Розвідка Британії очікує посилення залежності економіки РФ від військово-промислового комплексу

Британська розвідка очікує, що через інфляційний тиск і корпоративні дефолти у цивільних галузях у 2025 році російська економіка буде ще більше поставлена у залежність від військово-промислового комплексу.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії від 3 березня, повідомляє "Європейська правда".

У відомстві стверджують, що інфляційний тиск робить дуже ймовірним, що у 2025 році Росія витратить на оборону більше, ніж передбачено бюджетом.

"Майже напевно, що інфляція в Росії буде вищою за цільовий показник Центрального банку Росії у 4% у 2025 році. І це незважаючи на зусилля ЦБ РФ, спрямовані на зниження інфляції шляхом підвищення процентних ставок з 7,5% у червні 2023 року до 21% у грудні 2024 року. Фактичний рівень інфляції у 2024 році, ймовірно, був вищим за офіційно оприлюднений показник", – пояснили у розвідці.

У Міноборони Британії очікують, що тиск на бізнес майже напевно зросте, якщо відсоткові ставки залишаться високими у 2025 році.

"Переважна більшість корпоративних дефолтів майже напевно припаде на цивільні галузі, що ще більше посилить залежність від військово-промислового комплексу як рушія економічної активності", – йдеться в огляді.

Розвідка Великої Британії в одному з останніх оглядів проаналізувала стан російської армії станом на третій рік повномасштабної війни проти України та розповіла про її втрати.

Також розвідка Британії присвятила свій огляд даним російського незалежного видання "Верстка" про те, що російське військове командування змушує чоловіків, мобілізованих у 2022 році, підписувати контракти з Міністерством оборони.