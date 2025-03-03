Разведка Британии ожидает усиления зависимости экономики России от ВПК

Британская разведка ожидает, что из-за инфляционного давления и корпоративных дефолтов в гражданских отраслях в 2025 году российская экономика будет еще больше поставлена в зависимость от военно-промышленного комплекса.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании от 3 марта, сообщает "Европейская правда".

В ведомстве утверждают, что инфляционное давление делает очень вероятным, что в 2025 году Россия потратит на оборону больше, чем предусмотрено бюджетом.

"Почти наверняка инфляция в России будет выше целевого показателя Центрального банка России в 4% в 2025 году. И это несмотря на усилия ЦБ РФ, направленные на снижение инфляции путем повышения процентных ставок с 7,5% в июне 2023 года до 21% в декабре 2024 года. Фактический уровень инфляции в 2024 году, вероятно, был выше официально обнародованного показателя", – пояснили в разведке.

В Минобороны Британии ожидают, что давление на бизнес почти наверняка возрастет, если процентные ставки останутся высокими в 2025 году.

"Подавляющее большинство корпоративных дефолтов почти наверняка придется на гражданские отрасли, что еще больше усилит зависимость от военно-промышленного комплекса как двигателя экономической активности", – говорится в обзоре.

Разведка Великобритании в одном из последних обзоров проанализировала состояние российской армии по состоянию на третий год полномасштабной войны против Украины и рассказала о ее потерях.

Также разведка Британии посвятила свой обзор данным российского независимого издания "Верстка" о том, что российское военное командование заставляет мужчин, мобилизованных в 2022 году, подписывать контракты с Министерством обороны.