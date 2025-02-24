Розвідка Британії: РФ втратила 860 тисяч військових і тисячі танків, але продовжує тиск на Україну

Розвідка Великої Британії проаналізувала стан російської армії станом на третій рік повномасштабної війни проти України та розповіла про її втрати.

Огляд опублікований в X (Twitter) британського Міноборони, повідомляє "Європейська правда".

У розвідці Британії розповіли, що після трьох років війни російські сухопутні війська зазнали радикальних змін, а спроби до вторгнення створити сучасні, професійні сили, здатні проводити складні операції, були зведені нанівець значними втратами.

За спостереженням розвідників, зараз Росія надає перевагу "масі над якістю" у проведенні війни України.

Британські розвідники зазначили, що втрати російського особового складу, що перевищили 860 тисяч вбитими і пораненими, підірвали якість російських збройних сил.

Більшість військовослужбовців, які зараз служать в російських збройних силах, пройшли мінімальну підготовку, і російські командири використовують базову тактику для досягнення успіху, незважаючи на пов'язані з цим високі показники втрат, зазначили в аналізі.

У розвідці Британії розповіли, що Росія втратила щонайменше 3750 основних бойових танків і 8400 броньованих машин.

За їхніми словами, великі запаси танків і бронетехніки, що залишилися у спадок від Радянського Союзу, були єдиним засобом, за допомогою якого Росія змогла поповнити ці значні втрати.

Попри витрати, покладені на сухопутні війська, російські війська здатні чинити постійний тиск на українську оборону, зазначили у розвідці.

Британці відзначили, що російське територіальне просування в Україні прискорилося протягом 2024 року, хоча сповільнилося на початку 2025 року.

"Продовження атак підкріплюється толерантністю російського керівництва до втрат і кількісною перевагою російських сухопутних військ над Збройними силами України", – додали в аналізі.

Нагадаємо, розвідка Британії присвятила свій огляд даним російського незалежного видання "Верстка" про те, що російське військове командування змушує чоловіків, мобілізованих у 2022 році, підписувати контракти з Міністерством оборони.

Крім того, розвідувальний центр сил оборони Естонії оцінив, що у січні 2025 року захоплення одного квадратного кілометра української території коштувало РФ життів 100 її військових.