Франція висловила нерозуміння рішення США припинити кібероперації проти Росії

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро висловив своє здивування повідомленнями про те, що міністр оборони США Піт Гегсет наказав припинити наступальні кібероперації проти Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

"Мені трохи важко зрозуміти [рішення Гегсета]", – сказав Барро в понеділок в ефірі громадського радіо France Inter.

Французький міністр заявив, що країни Європейського Союзу "постійно є цілями" російських кібератак.

Видання з кібербезпеки The Record у п'ятницю повідомило, що Гегсет наказав Кіберкомандуванню США відмовитися від планування наступальних кібероперацій проти Росії. Незабаром це повідомлення було підтверджено іншими виданнями. Кібернетичне командування – це підрозділ Міністерства оборони США, який займається кібератаками та операціями з кібероборони.

Крок Гегсета викликав здивування в Європі, де Росія разом з Китаєм вважається головною загрозою в кіберпросторі.

І французькі дипломати, і президент Емманюель Макрон неодноразово звинувачували Росію в гібридній війні проти Франції за допомогою кібератак. "Росія атакує нас інформаційно, кібернетично", – заявив Макрон минулого місяця, стверджуючи, що Москва прагне "дестабілізувати наші демократії".

У звіті, опублікованому 24 лютого французькою службою цифрового втручання Viginum, йдеться про те, що Франція є "об'єктом особливо агресивних і наполегливих атак з боку російських суб'єктів інформаційної загрози".

Минулого тижня п'ять колишніх міністрів оборони США назвали безрозсудним звільнення президентом Дональдом Трампом голови Об'єднаного комітету начальників штабів та інших вищих офіцерів і закликали Конгрес зупинити будь-яке затвердження їхніх наступників.