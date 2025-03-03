Франция выразила непонимание решения США прекратить кибероперации против России

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро выразил свое удивление сообщениями о том, что министр обороны США Пит Хегсет приказал прекратить наступательные кибероперации против России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

"Мне немного трудно понять [решение Хегсета]", – сказал Барро в понедельник в эфире общественного радио France Inter.

Французский министр заявил, что страны Европейского Союза "постоянно являются целями" российских кибератак.

Издание по кибербезопасности The Record в пятницу сообщило, что Хегсет приказал Киберкомандованию США отказаться от планирования наступательных киберопераций против России. Вскоре это сообщение было подтверждено другими изданиями. Кибернетическое командование – это подразделение Министерства обороны США, которое занимается кибератаками и операциями по киберобороне.

Шаг Хегсета вызвал удивление в Европе, где Россия вместе с Китаем считается главной угрозой в киберпространстве.

И французские дипломаты, и президент Эмманюэль Макрон неоднократно обвиняли Россию в гибридной войне против Франции с помощью кибератак. "Россия атакует нас информационно, кибернетически", – заявил Макрон в прошлом месяце, утверждая, что Москва стремится "дестабилизировать наши демократии".

В отчете, опубликованном 24 февраля французской службой цифрового вмешательства Viginum, говорится о том, что Франция является "объектом особенно агрессивных и настойчивых атак со стороны российских субъектов информационной угрозы".

На прошлой неделе пять бывших министров обороны США назвали безрассудным увольнение президентом Дональдом Трампом председателя Объединенного комитета начальников штабов и других высших офицеров и призвали Конгресс остановить любое утверждение их преемников.