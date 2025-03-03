Проект строительства газопровода "Северный поток-2" (Nord Stream) не представляет общего интереса для государств Европейского Союза, потому что не диверсифицирует источники энергии в ЕС.

Об этом на пресс-брифинге в Брюсселе 3 марта заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен, передает корреспондент "Европейской правды".

Пресс-секретарь Еврокомиссии подчеркнула, что газопровод "Северный поток-2" не диверсифицирует источники поставок газа в Евросоюз, и, если он будет построен, ЕС только будет волновать его соответствие требованиям международного законодательства.

"Наша позиция очень и очень четкая: "Северный поток-2" не является проектом общего интереса. Он не диверсифицирует источники энергии в ЕС. А также следует отметить, что газ никогда не поставлялся в Европу по этому трубопроводу", – подчеркнула Итконен.

"Что мы говорили и какой была наша позиция в течение многих лет – это то, что этот трубопровод, если он будет построен и будет эксплуатироваться, должен работать в соответствии с международным и европейским законодательством", – добавила она.

Как сообщалось, немецкий друг Путина со времен работы в тайной полиции Штази лоббирует в США перезапуск "Северного потока-2".

Отметим, российский газопровод "Северный поток-2", в который Россия инвестировала миллиарды евро, так и не начал использоваться после завершения строительства – сначала из-за юридических проблем, а дальше из-за начала полномасштабной войны России против Украины.

В результате диверсии в сентябре 2022 года были уничтожены две нитки "Северного потока-1" и одна из двух ниток "Северного потока-2".