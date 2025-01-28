Данія дала швейцарській "дочці" "Газпрому" дозвіл на консервацію "Північного потоку-2"

Данське енергетичне агентство видало дозвіл швейцарській "дочці" "Газпрому" – Nord Stream 2 AG – на проведення робіт з консервації газопроводу "Північний потік-2" у Балтійському морі, який було пошкоджено внаслідок серії вибухів у 2022 році.

Про це пише "Європейська правда" із посиланням на заяву агентства.

Як зазначається, роботи передбачають встановлення спеціально виготовлених заглушок на кожному з відкритих кінців труби для запобігання витоку залишків газу та попадання насиченої киснем морської води.

Ліцензія надається на низці умов для забезпечення безпечної експлуатації газопроводу. Серед іншого, компанія повинна подавати щорічний план для трубопровідного об'єкта, щоб Данське енергетичне агентство могло постійно контролювати плани компанії щодо об'єкта.

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Nord Stream 2 AG планує провести роботи в другому або третьому кварталі 2025 року, і очікується, що вони триватимуть 2-3 тижні.

Зазначимо, російський газопровід "Північний потік-2", у який Росія інвестувала мільярди євро, так і не почав використовуватися після завершення будівництва – спершу через юридичні проблеми, а далі через початок повномасштабної війни Росії проти України.

У вересні 2022 року російські трубопроводи були пошкоджені вибухами, розслідування щодо цього досі триває.

У 2024 році Nord Stream 2 AG програла позов у Суді ЄС щодо директиви, яка поширює правила внутрішнього ринку природного газу на газопроводи з третіх країн.

27 січня 2025 року президент Польщі Анджей Дуда заявив, що постачання газу з Росії до Західної Європи не повинно бути відновлене, навіть якщо Росія і Україна досягнуть мирної угоди.