У Литві назвали помилкою незапрошення країн Балтії на саміт у Лондоні

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс назвав помилкою рішення Великої Британії не запрошувати лідерів країн Балтії на переговори щодо України, які відбулись в Лондоні минулої неділі.

Як повідомляє "Європейська правда", його заяву наводить LRT.

Будріс сказав, що спілкувався зі своїми колегами в Північних країнах, і вони "це послання передали точно так само".

"Для нас дуже важливо, щоб Європа сиділа за спільним столом... Зараз очевидними є зусилля Європи з формування цього столу і порядку денного, пов'язаного з майбутніми мирними переговорами", – сказав литовський міністр.

За його словами, причини участі країн Балтії в подібних зустрічах зрозумілі.

"Перше, що роблять країни Балтії та Литва для України – це підтримка, як у відносному, так і в абсолютному вираженні, а вона велика. До того ж ми зміцнюємо і нашу власну оборону", – сказав міністр.

Крім того, він додав, що "наслідки тих чи інших угод щодо України безпосередньо відчуватимуться в Литві".

У зустрічі в Лондоні взяли участь лідери Франції, Німеччини, Данії, Італії, Туреччини, НАТО і Євросоюзу.

До цього прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер провів окрему бесіду з керівництвом країн Балтії.

ЗМІ раніше повідомили, що країни Балтії "дуже незадоволені" рішенням не запросити їх на саміт у Лондоні.