В Литве назвали ошибкой неприглашение стран Балтии на саммит в Лондоне

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис назвал ошибкой решение Великобритании не приглашать лидеров стран Балтии на переговоры по Украине, которые состоялись в Лондоне в минувшее воскресенье.

Как сообщает "Европейская правда", его заявление приводит LRT.

Будрис сказал, что общался со своими коллегами в Северных странах, и они "это послание передали точно так же".

"Для нас очень важно, чтобы Европа сидела за общим столом... Сейчас очевидны усилия Европы по формированию этого стола и повестки дня, связанной с будущими мирными переговорами", – сказал литовский министр.

По его словам, причины участия стран Балтии в подобных встречах понятны.

"Первое, что делают страны Балтии и Литва для Украины – это поддержка, как в относительном, так и в абсолютном выражении, а она велика. К тому же мы укрепляем и нашу собственную оборону", – сказал Будрис.

Кроме того, он добавил, что "последствия тех или иных соглашений по Украине непосредственно будут ощущаться в Литве".

Во встрече в Лондоне приняли участие лидеры Франции, Германии, Дании, Италии, Турции, НАТО и Евросоюза.

До этого премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел отдельную беседу с руководством стран Балтии.

СМИ ранее сообщили, что страны Балтии "очень недовольны" решением не пригласить их на саммит в Лондоне.