Стармер не вважає, що США скасують допомогу Україні

Прем’єр-міністр Великої Британії заявив, що не вважає, що США за адміністрації Дональда Трампа припинять підтримку України.

Про це він заявив під час виступу у британському парламенті, його цитує The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

У Стармера попросили прокоментувати повідомлення ЗМІ про те, що у понеділок Трамп зустрінеться зі своїми ключовими радниками, щоб обговорити питання скасування допомоги України, яка була схвалена адміністрацією Джо Байдена.

У відповідь британський прем’єр заявив, що не бачив цих повідомлень.

"Я не бачив повідомлень про те, що США відмовляються від підтримки України, і, наскільки я розумію, це не їхня позиція", – зазначив він.

За даними ЗМІ, Трамп у понеділок обговорить можливе призупинення чи повне скасування військової допомоги Україні, включно з озброєнням, оплаченим ще адміністрацією Байдена.

Раніше також звучали повідомлення, що адміністрація Трампа розглядає можливість припинення всіх поточних поставок військової допомоги Україні у відповідь на висловлювання президента Володимира Зеленського в Овальному кабінеті в п'ятницю і його непоступливість у мирному процесі.