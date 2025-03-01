WP: адміністрація Трампа розглядає припинення поточних поставок зброї Україні

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість припинення всіх поточних поставок військової допомоги Україні у відповідь на висловлювання президента Володимира Зеленського в Овальному кабінеті в п'ятницю і його непоступливість у мирному процесі.

Про це повідомив високопосадовець адміністрації The Washington Post, пише "Європейська правда".

Якщо рішення буде ухвалене, воно стосуватиметься радарів, транспортних засобів, боєприпасів і ракет на мільярди доларів, які очікують на відправку в Україну через президентський механізм скорочення зброї із запасів, сказав посадовець, який говорив на умовах анонімності.

Розгляд питання про припинення постачань зброї для України підкреслює різке погіршення відносин між двома країнами після перепалки в Овальному кабінеті між Зеленським, президентом Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом.

Посадовець відкинув думку про те, що конфронтація Трампа і Венса із Зеленським була навмисною, і зазначив, що були докладені зусилля, щоб створити більш позитивний тон у плануванні зустрічі, на що вказує відмова Трампа від звинувачень у тому, що Зеленський є "диктатором".

Нагадаємо, український президент Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім у п’ятницю 28 лютого після сварки з Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом.

У відповідь Дональд Трамп заявив, що український президент "зневажив" Сполучені Штати, і що Володимир Зеленський "не готовий до миру".

Європейські лідери, а також очільники ЄС тим часом публічно підтримали Україну.